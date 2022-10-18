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Работу семьи Лютиковых из Кургана высоко оценила команда Владимира Путина

Награды им вручили на съезде в Москве.

18 октября, 2022 - 11:31

Работу Курганского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» высоко оценили на съезде в Москве. Информация появилась в группе сообщества в соцсети «Вконтакте».

За значительный вклад в развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства Председателю Курганского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольге Лютиковой  вручили  Благодарственное письмо Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Член Президиума Правления, Председатель Комиссии по производству дорожно-строительной техники, Член Совета Курганского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Сергей Лютиков удостоен Благодарности Аппарата Правительства Российской Федерации за большой вклад в развитие российского предпринимательства.

Фото из группы vk.com/opora_kurgan.

 

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18 октября, 2022 - 11:31

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