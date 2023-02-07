Работы на перекрёстке Ленина – К. Мяготина должны быть выполнены за 5 дней

За отведённый срок необходимо заменить 48 метров сетей. По словам руководителя подрядной организации ООО СМК «Артель» Вадима Рупакова, на сегодняшний день проложено 24 метра.

«График довольно сжатый, но мы предпринимаем все меры, чтобы уложиться в отведенные сроки, - заверил подрядчик. - Мы уже переходим улицу Ленина. Это очень важный участок, здесь много пересечений с коммуникациями, в том числе, большое количество кабельных линий, из них линии связи, электропередач, сеть водопровода и притоки сети канализации. На сегодня выполнили половину той работы, которая была запланирована ранее»

Впереди предстоит очень серьезная работа: в ближайшие два дня будет производиться монтаж канализационной камеры с организацией притоков в эту камеру. На объекте работают два экскаватора, два самосвала и бригада из 6 человек под руководством прораба. Работы продолжаются до 21-22 часов вечера без выходных. Основная сложность их проведения - значительное промерзание грунта.

«Мы прорабатываем все варианты. В любом случае, если возникнут непредвиденные обстоятельства, это иногда случается, будут открыты две полосы для движения транспорта», - пояснил Вадим Рупаков.

Директор городского департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев подчеркнул, что подрядчиком должны быть соблюдены сроки производства этих работ, с учётом важности этого дорожного узла для движения транспорта. «Качественно выполненные работы и замена инженерных сетей позволят дольше их эксплуатировать и избежать в дальнейшем аварий на данном участке», - отметил Роман Медведев.

Напомним, что на улице Коли Мяготина на протяжении от улицы Пролетарской до улицы Тимофея Невежина идёт замена самотечного коллектора наружным диаметром 1200 мм.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.