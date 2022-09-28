Работы на пересечении улиц Коли Мяготина – Пролктарская идут по графику

На перекрестке улиц Коли Мяготина и Пролетарскаяв Кургане рабочие подрядной организации проводят монтаж смотровой канализационной камеры. Задействованы 10 человек и 4 единицы техники.

ООО СМК «Артель» синхронизирует работы с акционерным обществом «Водный Союз». Работники АО «Водный Союз» заменили притоки – канализационные сети, ведущие от многоквартирных жилых домов к центральному коллектору, и проложили две новые трубы диаметром 160 мм и 300 мм. В ближайшее время рабочие ООО СМК «Артель» соединят смотровую канализационную камеру с новыми притоками и продолжат дальнейший монтаж основного коллектора диаметром 1200 миллиметров.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев отметил, что на данный момент на перекресткеиз 100 метров трубы работниками подрядной организации уложено 48 метров. Работы на участке идут в соответствии с графиком. Продолжается завоз материалов, в том числе для монтажа временных перекачивающих насосных станций.

В пресс-службе администрации города сообщили, что масштабная модернизация инженерных сетей на улице Коли Мяготина реализуется благодаря полученному АО «Водный Союз» льготному кредиту Федерального фонда содействия реформированию ЖКХ. Получение льготного кредита стало возможным благодаря поддержке Правительства Курганской области при непосредственном участии губернатора региона Вадима Шумкова. В настоящее время подрядная организация ООО СМК «Артель» продолжает реконструкцию сетей водоснабжения и канализации общей протяженностью около 3,5 километров на улице Коли Мяготина. Старые железобетонные и чугунные трубы изношены, ведется их замена на современные, полимерные. За все время проведения запланированных мероприятий на сетях по улице Коли Мяготина планируется установить около 60 новых канализационных и водопроводных колодцев.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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