Работы по строительству детской поликлиники в Кургане выходят на финишную прямую

Совсем скоро новое здание детской поликлиники в Заозерном распахнет свои двери для 20 тысяч маленьких курганцев динамично развивающегося района областного центра.

В настоящий момент здесь продолжаются внутренние отделочные работы, идет сборка и установка в кабинеты новой мебели, подходит к концу оснащение третьего и четвертого этажей.

Также в поликлинике красят стены: яркие, красочные цветовые решения в интерьере придадут пациентам позитивный настрой и положительно скажутся на их самочувствии.

Для комфортного, быстрого и безопасного доступа на любой этаж как пациентов, так и сотрудников медицинской организации, здание оборудовано адаптированными пассажирскими лифтами.

После открытия новой детской поликлиники, прием пациентов отделений, расположенных в разных точках Заозерного, будет осуществляться в 7 микрорайоне.

Отметим, что строительство нового здания детской поликлиники в Заозерном стало возможным благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».

Отметим, что губернатор Вадим Шумков держит на постоянном контроле возведение нового медицинского учреждения в областном центре. При последнем посещении новостройки в сентябре этого года глава региона обратил внимание руководителя департамента здравоохранения на подбор медицинских кадров для детской поликлиники.

«Я посмотрел стройку, список оборудования, но главное - кто будет заниматься детьми, и кто будет лечить. Поэтому требование, которое ставил департаменту здравоохранения и главному врачу детской поликлиники - заниматься персоналом – это первоочередное. Мы научились в ряде случаев решать вопросы строительства, хотя это тоже была колоссальная проблема для Кургана, научились закупать нормальное современное оборудование, теперь вопрос в кадрах, в тех людях, которые будут принимать ребятишек», - отметил губернатор.

Фото департамента здравоохранения.

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