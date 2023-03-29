Работы по замене коллектора на улице Коли Мяготинав Кургане идут с опережением графика

Железобетонные трубы убирают, вместо них прокладывают трубы из полиэтиленадиаметром 1000 мм. Их срок службы - более 50 лет.

«Из-под земли достаются уже не детали, а просто строительный мусор, - пояснил генеральный директор компании «Водный союз» Владимир Овсянников.– Подрядная организация по договору выполняет замену центральной линии, а «Водный союз» меняет притоки, которые также проходят под дорожным полотном».

Заявка на выполнение работ была одобрена компании «Водный союз» при поддержке правительства, губернатора Курганской области и администрации города.

«Работы ведутся в графике, а где-то даже с его опережением, - сообщила глава города Кургана Елена Ситникова. – Мы не видим никаких проблем в работе с подрядными организациями. Работы выполняются на нескольких участках. На участке от улицы Пролетарской до Ленина работы завершены. Там ведётся засыпка».

Всего на улице Коли Мяготина на участке от Пролетарской до Невежина будет заменено около трёх километров сетей водоотведения и водоснабжения. Аналогичные работы начаты и на улице Дзержинского, проводятся с соблюдением графика.

«Также у нас заключен контракт по реконструкции КНС-14 в микрорайоне Заозёрного, - рассказал первый заместителем директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов. – Сейчас она полностью в аварийном состоянии. Мы её полностью модернизируем, и к концу года она будет принимать стоки. Чтобы понять её важность, поясню, что к ней подключены все канализационные сети Заозёрного. После реконструкции КНС не будет проблем фактически у одной трети населения города».

Что касается улицы Коли Мяготина, то в конце строительного сезона эта городская магистраль уже будет открыта для проезда.

«Кроме того, будут восстановлены тротуарные покрытия, газонная часть, отремонтированы некоторые очень уставшие фасады домом вдоль улицы Коли Мяготина и часть особенно разбитых дворов», - подчеркнула Елена Ситникова.

Константин Сапунов.

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