Работы по замене опор освещения в центре Кургана близятся к завершению

В областном центре меняют опоры освещения. Работы уже подходят к завершающей стадии, а пробный запуск запланирован на 15 ноября.

По информации властей Кургана, на 9 ноября установлено более 80 закладных под опоры, демонтировано порядка 40 опор, установлено более 30 фонарей на новые опоры.

На улице Гоголя на участке от Половинской до Ленина установлено 70 опор, на участке от Володарского до Томина - 8.

На участке от улицы Володарского до Ленина сейчас развозят опоры к местам установки, после чего начнется их монтаж.

По данным пресс-службы администрации города, в центре Кургана будут заменены 105 опор освещения по улице Гоголя на участке от улицы Томина до улицы Половинской, 35 опор находятся непосредственно на центральной площади.

Временное отключение уличного освещения на период ремонтных работ необходимо. Силовые кабели будут находиться на земле, соответственно, их нужно обесточить в целях безопасности горожан, что даст возможность качественно и быстро провести ремонтные работы.

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