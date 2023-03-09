Расследование убийства известного курганского журналиста закончено

Следственным управлением СК РФ по Курганской области завершено расследование уголовного дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство» и частью 2 статьи 209 УК РФ «Бандитизм».

Как сообщает УМВД России по Курганской области, в результате оперативно-розыскных мероприятий установлены лица, причастные к убийству главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершённому в мае 2001 года.

Решение убить журналиста, инсценировать его пропажу и забрать нужные документы, было принято злоумышленниками в связи с его профессиональной деятельностью по подготовке ряда обличающих газетных статей.

На Владимира Кирсанова напали в его гараже, избили и увезли в неизвестном направлении. После похищения его никто не видел. Тело жертвы не найдено до сих пор. Раскрыть преступление по горячим следам не удалось. Работа правоохранительных органов по выяснению всех обстоятельств произошедшего и задержанию причастных лиц не прекращалась.

В 2020 году была создана специальная следственно-оперативная группа по раскрытию преступления. В рамках предварительного следствия проведено более ста судебных экспертиз, в качестве свидетелей допрошены более трёхсот человек. По результатам комплекса экспертиз, проведённых в 2021 году специалистами экспертно-криминалистического центра областного управления МВД, на чехлах сидений автомобиля потерпевшего были обнаружены биологические следы фигурантов.

Двоих из участников убийства журналиста уже нет в живых. Двое граждан – 1968 и 1969 годов рождения – задержаны в 2021 году. Максимальное наказание – до пожизненного лишения свободы.

Фото из открытых источников.