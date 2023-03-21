«Разговоры о важном» как новый формат воспитания в Курганской области

Учебная неделя у всех школьников нашей страны теперь начинается с «Разговоров о важном». Масштабный федеральный проект был запущен в школах России с 1 сентября 2022 года. Подготовка к его реализации началась ещё летом.

«В июне и августе на федеральном уровне прошла серия интенсивов под названием «Классный марафон». Это шесть больших вебинаров для педагогов, - рассказывает старший преподаватель кафедры педагогики и воспитательной работы Института развития образования и социальных технологий Курганской области Надежда Кеппер.– На вебинарах рассматривались вопросы организации воспитательной работы и деятельности классного руководителя с точки зрения психологии, педагогики, нравственности, политики. Всё это было сделано для того, чтобы заложить понимание у преподавателей «Разговоров о важном», как они будут проводиться».

Эта система продолжает работать. Для учителя сделано всё, чтобы он мог спокойно и качественно подготовиться к теме каждого занятия и провести его. Академия Минпросвещения России организует подготовку классных руководителей и кураторов групп профессиональных образовательных организаций к проведению внеурочных занятий. Каждый четверг на федеральном уровне проводятся вебинары, на которых раскрывается тема будущего понедельника. Центральные темы таких разговоров - патриотизм и гражданское воспитание, историческое просвещение, нравственность, экология. Предметами обсуждения становятся исторические события и личности, государственные праздники, торжественные дни и памятные даты нашей страны: День народного единства, День Конституции, День российской науки, Герои России и многое другое. Всего будет 34 внеурочных занятия за год. 20 марта темой для разговора стал «День воссоединения Крыма с Россией».

«То, что сейчас у нас проходит по понедельникам, можно сравнить с теми политинформациями, которые были в советской школе. Но формат, здесь, конечно совершенно другой, более полновесный», - поясняет учитель биологии, классный руководитель 11-г класса гимназии №47 города Кургана Юлия Пудова.

Информация для очередного занятия в помощь педагогу размещается на федеральном сервисе классных руководителей «Разговоры о важном». Здесь можно найти сценарий, методические рекомендации, инструкции, видеопрезентации, дополнительные материалы по предлагаемой для обсуждения теме. Все материалы разработаны с учётом возраста школьников. Уровень глубины и подачи материала в зависимости от класса к классу разный, но структура занятия сделана в едином стиле.

«Они сопровождаются сценарием, методическими материалами, презентациями, видеороликами, интерактивными картами. Бери и пользуйся, - говорит Юлия Александровна. – И очень хорошо, что этот курс выведен отдельным предметом. Он проводится по расписанию. По каждой теме идёт видеосопровождение, у нас есть возможность выводить видео на экран. Современным детям разговорной информации недостаточно. Им нужна визуализация. Лично я сама для себя очень многое открыла с тех пор, как мы начали работать по этой программе».

«Сценарий и методическая разработка к каждому занятию достаточно добротные, - поясняет Надежда Кеппер. – Но каждый регион нашей большой страны имеет свою специфику и особенности. Невозможно создать что-то единое для всей России. На федеральном уровне это понимают и говорят, что мы в обязательном порядке должны учитывать свой региональный компонент. Это может быть что-то на уровне школы, например, рассказ о собственном уникальном музее, о событиях в районе или области».

Занятие «Разговоры о важном» считается внеурочным, оно идёт не в ущерб основному учебному процессу. Какая бы тема не была предложена разработчиками курса, каждый разговор начинается с исполнения Государственного гимна России. В 47-й гимназии в начале новой учебной недели дежурный класс выстраивается на линейку для торжественного внесения и установления флага страны. Уважительное и патриотичное отношение к государственным символам – гимну, гербу и флагу - воспитывается теперь в каждой школе, гимназии, колледже, училище.

«Этот формат занятий действительно помогает нам разобраться в нынешней политической ситуации, правильно оценивать происходящие события, опираясь на исторический опыт, - говорит ученик 11-го класса гимназии №47 Арсений Попов. – «Разговоры о важном» - это необычный урок. Здесь атмосфера позволяет более раскрепощено разговаривать о многом даже с классным руководителем».

«Мне интересно, что темы «Разговоров о важном» не только о значимых политических и исторических событиях, но и, например, о русских учёных, которые внесли огромный вклад не только в развитие страны, но и мира, - считает одноклассница Арсения Виктория Махновецкая. – На уроках истории мы не всегда можем углублённо проговорить частные случаи, узнать подробнее о каких-то деталях. А здесь это происходит, что очень важно».

На уровне Министерства просвещения и образовательных организаций проводится постоянный мониторинг результатов этих занятий. Это нужно, чтобы понимать, что происходит, как меняется отношение ребят к занятиям и на какие ключевые моменты в процессе воспитания следует обращать более пристальное внимание.

«В рамках реализации проекта «Разговоры о важном» на федеральном уровне проводятся разнообразные конкурсы для детей, изучаются их проекты по задаваемым темам, - рассказывает Надежда Кеппер. – Институт развития стратегии образования, Министерство просвещения поддерживают и педагогов в том, что нужно в работе с детьми поднимать духовно-нравственные вопросы, вести гражданско-патриотическое, экологическое воспитание. Эти занятия затрагивают все направления воспитательной работы. Используя федеральные контенты, соблюдая единые требования – исполнение гимна, поднятие флага, их можно проводить качественно. Это необходимо в современных условиях. При этом и учебная работа, и внеурочная деятельность, к которой относятся «Разговоры о важном», они обе обязательны, чтобы ребёнок получил аттестат. Учёба и воспитательная работа – это единая система личностного развития каждого ученика».

Как говорит Надежда Кеппер, «Разговоры о важном» - это первая ласточка большой единой федеральной программы воспитания, которая должна заработать в следующем учебном году во всех школах страны. Константин Сапунов. Фото автора.

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