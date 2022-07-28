Разработан план проведения Десятилетия науки и технологий

Правительство России подготовило план проведения Десятилетия науки и технологий (2022-2031), объявленного президентом. В рамках плана планируется привлечь талантливую молодежь в сферу исследований и разработок; вовлечь специалистов в выполнение важнейших задач, стоящих перед страной; а также познакомить граждан с открытиями российских ученых.

В правительственном плане более 15 инициатив. Его реализация поможет развитию отечественной науки, сделает ее открытой для людей всех возрастов. К 2025 году до 7 млрд рублей будут увеличены инвестиции в университетские стартап-проекты.

Это позволит помочь созданию новых уникальных технологий, которые российские ученые разрабатывают в большом объеме. Например, победитель четвертого сезона конкурса «Лидеры России» Илья Меньщиков вместе с командой инженеров Института физической химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина РАН создал первый отечественный сорбционный генератор, который позволяет получать чистейшую питьевую воду из атмосферного воздуха. Ученые Физического института имени П.Н.Лебедева РАН разработали лазер, который будет убивать опасные бактерии через упаковку. Ученый МГУ Алексей Осокин разработал новую технологию - шагающее колесо для наземного транспорта. Новые технологии активно изобретаются в сфере медицины, транспорта, цифровых технологий.

фото ru.freepik.com

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.