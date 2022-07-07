Разработки Центра Илизарова вошли в топ лучших изобретений России

Травматология и ортопедия использует имплантируемые изделия больше, чем какая-либо другая сфера медицины. Современные условия заставляют искать достойную альтернативу зарубежным имплантатам. Благодаря новейшим разработкам, некоторые из которых вошли в топ лучших изобретений России, этот вопрос для крупнейшего центра травматологии и ортопедии страны успешно решается.

В своем интервью и.о. директора НМИЦ ТО имени академика Г.А.Илизарова Александр Бурцев отметил, что у него более широкое понимание импортозамещения, нежели только технология или изделие.

«Я разделяю концептуальное и технологическое импортозамещение. То есть важно не просто взять железку и имплантировать ее, а важно философски понимать, для чего ты это делаешь. У нас разработана концепция комплексного подхода: возрастная и технологическая преемственность, когда у детей на незрелом скелете мы используем одни технологии, чтобы не закрыть зоны роста, а затем по мере созревания скелета, мы переходим на другие технологии. Концептуальный подход при лечении ортопедических последствий ДЦП, когда необходимые множественные хирургические вмешательства, мы стараемся сделать за одну операционную сессию. А технологическое импортозамещение – то, что помимо нашей гордости – метода Илизарова, есть отечественные разработки, которые мы уже применяем или проводим доклинические исследования»

У пациентов с несовершенным остеогенезом применяются титановые телескопические стержни, которые в отличие от импортных технологий, говорит руководитель Центра Илизарова, и дешевле, и безопаснее. Более того, они доступны в рамках государственных гарантий, то есть операции с использованием отечественных стержней могут провести по ОМС и ВМП.

В области изготовления деталей для аппарата Илизарова и других медизделий Центр активно сотрудничает с ФГУП «ЦИТО». Основные векторы взаимодействия налажены с пензенским предприятием ООО «Эндокарбон». Весной этого года врачами Центра Илизарова был установлен первый отечественный эндопротез локтевого сустава, имеющим лучшую износостойкость по сравнению с конкурентами благодаря наличию наноуглеродного композита. Данная технология позволила добиться нулевого трения компонентов эндопротеза, что значительно увеличивает срок службы имплантата. С этим же предприятием рассматривается возможность сотрудничества в области биотехнологий: хондропротекторы для использования во внутрисуставной хирургии и артропластике.

В хирургии позвоночника врачи Центра Илизарова используют межтеловые имплантаты из полиэфиркетона, которые заполняются костной крошкой уже на этапе производства. Преимущества очевидны, говорят врачи, не нужно искать аутокость, готовить ее специальным образом, в руках нейрохирурга готовое изделие, остеокондуктивный материал для срастания костной ткани. По этой импортозамещающей технологии имеется годовой успешный результат, подтвержденный данными компьютерной томографии у пациентов.

Эффективное взаимодействие налажено у Центра Илизарова с Томским политехническим университетом с позиции материаловедения: по пути напыления гидроксиаппатитом спиц и других имплантируемых изделий с целью ускорения процесса остеогенеза. Срастание кости происходит в более короткие сроки. Еще одно направление совместной работы инженеров из Томска, ученых и врачей Центра Илизарова – биодеградируемые имплантаты из композитного материала, изготовленных методом 3D-печати, которые с течением времени, после восстановления костного дефекта, полностью растворяются.

Тесный тандем у Центра Илизарова с предприятием «Курганприбор» по узлам аппарата для чрескостного остеосинтеза по Илизарову и автоматическим элементам.

Роботизированный аппарат может дистанционно дозировать остеогенез (развитие костной ткани) в оперированном сегменте не по 1 мм в сутки (как в настоящее время), а по 3 мм. Это устройство вошло в 10-ку лучших изобретений России в сфере медицины.

Чудеса отечественной инженерии – будущее травматологии и ортопедии России. Наработки же Центра Илизарова по классике ортопедии - аппарату Илизарова для чрескостного остеосинтеза, напротив, в Центре внимания зарубежных стран. Европу интересуют исследования и опыт по детской хирургии, а Китай – достижения в хирургии стопы.

Информация и фото предоставлены редакции «НМ» пресс-службой Центра Илизарова.

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