Реактивной артиллерийской бригаде в Щучанском округе присвоено звание «гвардейская»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков в своём телеграм-канале поздравил военнослужащих 232-й реактивной артиллерийской бригады, базирующейся в Щучанском округе, с присвоением почётного звания «гвардейская».

«За массовый героизм и отвагу, за стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях по защите Отечества, 232-й реактивной артиллерийской бригаде, базирующейся в Щучанском округе Курганской области, присвоено почетное наименование «гвардейская», - говорится в указе, подписанном Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Ранее глава региона лично встречался с и.о. командира 232-й реактивной артиллерийской бригады Сергеем Степановым, обсуждал вопросы материальной поддержки военнослужащих и их семей, выезжал в военный городок, где живут жены и дети военнослужащих.

По инициативе Вадима Шумкова на снабжение военной части Щучанского округа, частей Росгвардии и полиции, направляемых в зону СВО, выделено 27 млн рублей. Семьи военнослужащих 232-й реактивной артиллерийской бригады получили материальную помощь - продуктовые наборы. В военном городке по поручению губернатора будет установлена детская площадка для детей.

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