Реализация дорожного нацпроектав Кургане идёт в соответствии с планами

Реализация нацпроектов «Безопасные качественные дороги» и «Формирование городской среды» в городе Кургане идёт в соответствии с намеченными планами.

В рамках проекта «БКД» продолжаются ремонты улиц Пушкина, Гоголя, Пугачева, Станционной, проспекта М. Голикова, Бажова, Парижской Коммуны, Бурова-Петрова, Орджоникидзе, сообщили в пресс-службе администрации города. Закончены работы на улицах Урицкого, Первой Заводской, Малочаусовском переезде. Начаты ремонты улиц Космонавтов, Комиссаров и автодороги Курган-Садовое.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» завершены работы по благоустройству дворов по улицам Томина, 78 и Чернореченской, 59. В торгах находятся дворы по улицеПугачева – 95, 95а и 95б.

Летние ремонты и работы по благоустройству стали ключевыми на совещании, которое накануне прошло в администрации города.

Также на совещании были обсуждены текущие вопросы, связанные с деятельностью департаментов и исполнении ими находящихся в их ведении задач.

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