Ребята из Шумихи встретились на туристическом слёте

Районный туристический слёт состоялся 14 сентября в Каменской роще Шумихи. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню туризма. Организатором стал Шумихинский Детско-юношеский центр «Импульс», сообщает Молодёжный портал Prospekt45.

Это одно из любимых мероприятий ребят. Программа слёта укладывается в один, но насыщенный день. Перед началом соревнований был поднят флаг Российской Федерации и прозвучал гимн. Участники слёта представили свои команды, рассказали о работе, которая проводится в школах по туризму.

Учащимся пятых-восьмых классов предстояло показать умение ставить палатку, вязать узлы. Спортивную подготовку ребята продемонстрировали на контрольно-комбинированном маршруте. Здесь было много этапов: «маятник», «параллельные верёвки», «спуск и подъём спортивным способом», «переправа по жердям». Все этапы юные туристы проходили в полной экипировке.

Самыми подготовленными туристами оказались ребята из команды Карачельской школы, которые заняли первое место в двух возрастных группах. Второй, так же в двух группах, стала команда из школы №1 . Третье место среди пятых-шестых классов заняла команда школы №4, а среди 7-8 классов – учащиеся из Крутогорской школы.

Ребята получили заряд адреналина, каждый участник смог проявить свои возможности в непростых природных условиях и почувствовать себя частью команды.

Фото с сайта Молодёжного портала Зауралья Prospekt45.

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