В 2022 году в Уральском федеральном округе жилищные условия улучшили 325 тысяч семей.

В строй введено 8,5 миллиона квадратных метров жилья: 55% из них составило жильё в многоквартирных домах, 45 пришлось на ИЖС. Почти миллион квадратных метров жилья построен по программе «Стимул». Регионы Урала перевыполнили план по вводу жилья и построили на 10% больше, чем годом ранее, уточнили в пресс-службе полпредства.

«В этом году необходимо обеспечить ввод на уровне 2022 года. Задача сложная, но при грамотном распределении усилий и ресурсов – выполнимая. При этом параллельно нужно формировать строительный задел на следующие годы – градостроительный потенциал наших регионов большой, все возможности для дальнейшего развития строительства есть», – подчеркнул полпред Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

В регионах Уральского федерального округа в стройке находится 775 многоквартирных домов общей площадью 8 миллионов квадратных метров жилья. Из них 412 объектов были заложены в прошлом году. Градостроительный потенциал регионов – более 40 миллионов квадратных метров. Разрешения на строительство действуют на 13,6 миллиона квадратных метров жилья.

Строительство нового жилья не только повысит качество жизни в регионах, но и позволит сохранить темпы переселения граждан из аварийного жилого фонда. В прошлом году благодаря реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в УрФО из аварийного жилья общей площадью 460 тысяч квадратных метров переехали 28 тысяч человек – это более чем в полтора раза превышает плановые показатели.