Регионы Урала завершают подготовку к пожароопасному сезону

Утверждены маршруты наземного и авиационного патрулирования, заключены контракты найма воздушных судов для авиамониторинга, проведены командно-штабные учения с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС.

Полномочный представитель Президента в УрФО Владимир Якушев считает, что при подготовке к пожароопасному сезону важно учитывать опыт прошлых лет:

«Совместно с представителями регионов УрФО проанализировали ситуацию и постарались отладить взаимодействие между всеми ответственными службами. Безусловно, необходимо быть готовым к любому развитию событий, даже к самым негативным сценариям. И здесь крайне важно использовать весь накопленный в тушении пожаров опыт, не допускать, чтобы ситуация вышла из-под контроля».

Окружной департамент лесного хозяйства приступил к проверкам готовности регионов к пожароопасному сезону. С учётом опыта прошлых лет, а также особенностей прохождения пожароопасных сезонов, критерии оценки кардинально детализированы. Приказ включает порядка 30 показателей. Завершены проверки Курганской и Челябинской областей. Началась проверка готовности к пожароопасному сезону Свердловской и Тюменской областей. В Югре проверочные мероприятия запланированы с 6 по 14 апреля, на Ямале - с 17 по 24 апреля.

Результаты проверок будут рассмотрены на специальных совещаниях в аппарате полномочного представителя Президента. Напомним, что финансирование охраны лесов от пожаров ведется как из федерального, так и регионального бюджетов.