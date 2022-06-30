Регионы УрФО полностью себя обеспечивает картофелем, мясом и яйцом

Уральский федеральный округ полностью себя обеспечивает картофелем, мясом и яйцом, а Тюменская область и молоком.

Показатели по некоторым видам продовольственных товаров по суточному объему реализации превысили показатели за аналогичный период прошлого года.

Свердловская область по состоянию на 30 мая текущего года вошла в число регионов России с максимальными объемами реализации молока. Также регион в списке лидеров по продукции масложировой отрасли.

По объему экспорта зерновой продукции, продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, прочей продукции АПК лидирует Челябинская область.

«Залог продовольственной безопасности — успешная посевная кампания: она прошла штатно во всех регионах УрФО», - отметил полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

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