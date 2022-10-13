Реконструкция сетей по К. Мяготина в Кургане идёт с опережением графика

В последние годы областной центр взял курс на развитие и благоустройство. Благодаря поддержке губернатора Курганской области Вадима Шумкова город преображается. В текущем году в Кургане начались беспрецедентные работы.

«Это не текущий ремонт, это полностью замена сетей, модернизация наших систем теплоснабжения, водоснабжения, систем канализации. Эти работы не проводились на сетях с момента их постройки. И мы неоднократно говорили о том, что общий процент износа сетей на территории города составляет порядка 96%, но с текущего года мы этот процент, к счастью, снижаем. Благодаря поддержке областного правительства Курган попал в федеральные программы и получает теперь финансирование из трех источников: федерального, областного и местного бюджетов», - отметила глава города Елена Ситникова.

Так, на участке улицы Коли Мяготина от Ленина до Пролетарской впервые за 40 лет началась замена сетей водоснабжения и канализования. Эта улица одна из самых длинных — около 3 километров. Ремонт будет состоять из трёх этапов и продлится до 2024 года.

«Мы являемся генеральным подрядчиком по строительству и реконструкции сетей по улице Коли Мяготина. Проводим замену коллектора диаметром 1200 мм, замену ветхих труб, в основном это железобетонные трубы. При производстве земляных работ мы видим, какой изношенный и ветхий коллектор. При попытке демонтажа этих труб мы практически уже ничего не достаем - разрушенный бетон, оголенное железо. Мы заменяем их на более современные трубы марки «Корсис». Они являются достаточно долговечными. Внутренняя составляющая - это полипропилен, который будет служить очень долго, более 50 лет», - поделился директор компании «СМК «Артель» Вадим Рупаков.

Работы на данном участке идут с опережением графика. Кроме того, в Кургане продолжается масштабный ремонт дорог. В этом году было заменено около 40 километров дорожного полотна. Эти работы ведутся на территории всех микрорайонов.

«В настоящий момент заканчивается ремонт Некрасовского путепровода, продолжается ремонт на Кировском мосту. По итогам аукциона определен подрядчик на ремонт Чеховского путепровода. Поэтому все мосты на территории города Кургана в ближайшие годы будут приведены в нормативное состояние. И мы будем пользоваться ими долгие десятилетия», - добавила Елена Ситникова.

Помимо этих работ, в Кургане продолжается ремонт дворов, общественных территорий, междворовых проездов и тротуаров, обновляются фасады. Подход ко всем ремонтам комплексный.

«Есть тепловая карта, где указаны самые аварийные участки города Кургана. Они уже приводятся в порядок. Это улица М. Горького, которая у нас каждый год раскапывалась, теперь этого не будет, сейчас делается К. Мяготина. В настоящий момент мы отрабатываем заявки в фонд Национального благосостояния по ремонту улицы Дзержинского, водоводов на проспекте Конституции и улице Т. Невежина. То есть сейчас ведется такая комплексная работа по ремонту сетей. Привлекаем все возможные инструменты, которые имеются в Федерации, для того, чтобы город и область становились лучше», - рассказал первый заместитель директора областного департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Сергей Цуканов.

Большинство курганцев с пониманием относится к временным неудобствам и знает, какую пользу принесут городу такие масштабные работы.

«Это, конечно, хорошо, что Курган будет развиваться, еще больше дорог будет, будет большее количество машин ездить, а асфальт не будет ломаться. Это отлично. В следующем году буду на права сдавать и ездить по городу», - поделился молодой курганец Евгений Петров.

Жительница Кургана Татьяна Леонтьева добавила: «Город стал красивее, интересно гулять. Вчера вот были с дочерью и внучкой в Горсаду, это просто прелесть. Хорошо в городе, можно отдохнуть и пройтись приятно. Конечно, сейчас сложности с передвижением, но в конечном счете это же все к лучшему. Очень красивым Курган становится. Спасибо нашему Вадиму Михайловичу Шумкову за то, что он старается, украшает Курган. У нас не хуже, чем в других городах».

Василий Малухин. Фото автора.