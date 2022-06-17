Реконструкцию путепровода и моста через Исеть завершат к концу октября

Путепровод и мосты через реки Канаш и Исеть закрыты частично.Ремонтные работы здесь ведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».Реконструкцию путепровода и моста через Исеть планируют завершить до 31 октября, а через Канаш — до 30 сентября.

В рамках капитального ремонта моста через Канаш выполнен демонтаж перильного ограждения, железобетонных тротуарных блоков на мосту и сопряжениях, разобраны асфальтобетонное покрытие, бетонные плиты. Выполняются работы по армированию.

На путепроводе произвели демонтаж перильного ограждения, разобрано асфальтобетонное покрытие сопряжений, тротуаров и пешеходных дорожек, выполнена разборка бетона, сообщили в пресс-службе администрации города Шадринска.

На Осеевском мосту уже выполнены работы по демонтажу барьерного ограждения, разобрано асфальтобетонное покрытие сопряжений, демонтированы железобетонные плиты. На данный момент выполняются работы по армированию тротуарных плит, монолитного парапета, отделяющего проезжую часть от тротуара.

Подрядчиком всех трёх объектов выступает организация АО Автодор «Северо-запад».

Фото с сайта администрации города Шадринска.

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