Реконструкцию стадиона «Локомотив» завершат в ноябре

Реконструкциякурганского стадиона «Локомотив» идёт по графику, работы завершат в ноябре. Об этом рассказала глава города Елена Ситникова.

В парке предусмотрены тренажеры для воркаута, скейт-парк, памп-трек для велопаркура, прогулочная аллея, детские площадки, сообщили в пресс-службе главы региона. Также будут оборудованы туалеты, раздевалки и пункт проката спортивного инвентаря. По всему периметру спортивно-рекреационного парка установят новые линии освещения.

«В скором времени начнется укладка плитки на прогулочных дорожках, установка памп-трека, тренажеров, оборудования для скейт-парка, малых архитектурных форм. В том числе будет игровая площадка для маленьких ребятишек, чтобы мамы с колясками, с маленькими детками приходили сюда играть, гулять и наслаждаться природой, и вот таким островком парка», - отметила Елена Ситникова.

Начальник областногоспортуправленияСергей Моторин утверждает, что этот объект будет активно использоваться жителями всех возрастов: «Как мы уже проговаривали, здесь будет поле для занятий пляжным футболом. У нас есть уже один такой объект в ЦПКиО. Он пользуется постоянным спросом. В центральной части появится еще один спортивный объект. Он может быть использован как для футбола, также и для проведения волейбола, для спортивных игр, в летний период – для реализации проекта «СпортЛето».

По поручению губернатора Вадима Шумкова для реконструкции «Локомотива» привлечены внебюджетные средства.

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