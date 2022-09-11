Ремонт Чеховского моста начнётся после окончания работ на Некрасовском

Заявки на ремонт Чеховского путепровода подрядные организации могут подать до 23 сентября 2022 года. Объявлен аукцион. Работы по ремонту путепровода начнутся в 2022 году и продолжатся в следующем.

Напомним, что это один из четырёх мостов города Кургана, на состояние которых неоднократно жаловались жители, обращаясь с просьбой по ремонту. Обновления этот мост, как и Некрасовский, Кировский и Бурово-Петровский ждал очень много лет. В этом году благодаря главе региона Вадиму Шумкову город получил колоссальные средства, которые позволят решить застарелые проблемы, сообщили в пресс-службе администрации города.

Уже идёт ремонт Некрасовского и Кировского мостов. Работы выполняются в графике, уточнили в пресс-службе муниципалитета.

Подрядчик, как и обещал, открыл на прошлой неделе вторую полосу Некрасовского моста для движения легкового транспорта. Полностью ремонт Некрасовского путепровода будет завершен в соответствии с контрактом - в ноябре текущего года.

Ремонт Кировского моста рассчитан на два года, так как мост находился практически в аварийном состоянии и работы по его обновлению запланированы масштабные, сообщили в пресс-службе администрации города. Капитальный ремонт предусматривает полную замену всей верхней части моста. Останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Вся верхняя часть моста (дорожная одежда, тротуарная часть, барьерное и перильное ограждения) будет заменена, также будут сделаны подъезды к мосту и установлено новое освещение. Подрядчик работает с опережением графика, предпринимает максимум усилий, чтобы открыть к концу текущего года пешеходную часть моста для движения жителей.

В департаменте развития городского хозяйства напоминают: ремонт Чеховского путепровода будет синхронизирован с другими ремонтами городских транспортных развязок. В том числе, как мы уже неоднократно писали, он начнется только после окончания работ на Некрасовском путепроводе. Информация о том, что Чеховский путепровод будет закрыт на ремонт в сентябре, которую распространяют отдельные городские паблики и СМИ, недостоверна.

Отметим, что в этом году также планируется провести торги по ремонту Бурова-Петровского моста через реку Тобол. Работы на нем начнутся с учетом остальных ремонтов и тоже только после открытия Некрасовского путепровода.

Фото Александра Алпаткина.