Ремонт Чеховского моста в Кургане начнется в середине февраля

«15 февраля подрядчик приступит к демонтажным работам. В этот период движение транспорта будет организовано по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. После окончания демонтажных работ реверсивная схема уже не будет действовать, Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения транспорта», - написала Елена Ситникова в своем телеграм-канале.

Она отметила, что горожанам предложат альтернативные пути объезда. Администрация города совместно с РЖД и ГИБДД ведет отработку схемы движения. В этом году наряду с Чеховским путепроводом будет ремонтироваться Бурово-Петровский мост через Тобол. Работы пройдут без полного закрытия, по одной из полос. Таким образом, транспортная доступность в этом направлении будет сохранена.



«Ремонт важных транспортных артерий, как Чеховский путепровод, приносит неудобства нашим жителям, но они временные. Поэтому прошу с пониманием отнестись к проведению работ. Сейчас Чеховский путепровод находится в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям безопасности. Без ремонта будет невозможна его дальнейшая эксплуатация и развитие нашего города», - отметила Елена Ситникова.