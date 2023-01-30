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Ремонт Чеховского моста в Кургане начнется в середине февраля

Альтернативные пути объезда будут.

30 января, 2023 - 20:17

«15 февраля подрядчик приступит к демонтажным работам. В этот период движение транспорта будет организовано по временной реверсивной схеме с использованием светофоров. После окончания демонтажных работ реверсивная схема уже не будет действовать, Чеховский путепровод будет полностью закрыт для движения транспорта», - написала Елена Ситникова  в своем телеграм-канале.

Она отметила, что горожанам предложат альтернативные пути объезда. Администрация города совместно с РЖД и ГИБДД ведет отработку схемы движения. В этом году наряду с Чеховским путепроводом будет ремонтироваться Бурово-Петровский мост через Тобол. Работы пройдут без полного закрытия, по одной из полос. Таким образом, транспортная доступность в этом направлении будет сохранена.
 

«Ремонт важных транспортных артерий, как Чеховский путепровод, приносит неудобства нашим жителям, но они временные. Поэтому прошу с пониманием отнестись к проведению работ. Сейчас Чеховский путепровод находится в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям безопасности. Без ремонта будет невозможна его дальнейшая эксплуатация и развитие нашего города», - отметила Елена Ситникова.

30 января, 2023 - 20:17

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