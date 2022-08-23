Ремонт Кировского моста идёт с опережением графика

Глава города Кургана Елена Ситникова и директор Департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков провели рабочее совещание с представителем подрядной организации ООО «Урал-Сервис-Групп», не так давно приступившей к работе на Кировском мосту в рамках муниципального контракта. Елена Ситникова отметила, что ремонтная бригада работает со значительным опережением графика, на объекте достаточно рабочих рук.

Мост через реку Тобол по улице Кирова с 3 августа 2022 года закрыт на капитальный ремонт, предусматривающий полную замену всей верхней части моста. Останутся только опорные балки, которые будут отремонтированы. Вся верхняя часть моста (дорожная одежда, тротуарная часть, барьерное и перильное ограждения) будет заменена, также будут сделаны подъезды к мосту и установлено новое освещение, сообщили в пресс-службе администрации города.

По информации директора Департамента развития городского хозяйства Андрея Плешкова, в настоящее время на Кировском мосту идет работа по демонтажу конструктивных частей мостового сооружения. По правую сторону моста на втором и третьем пролетах уже выполнено армирование консоли. Ведется работа по армированию опорных балок. Уже можно увидеть, что пешеходная часть Кировского моста после капремонта станет более широкой.



Фото с сайта администрации города Кургана.

