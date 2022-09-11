Ремонт Кировского моста идёт с опережением графика

На Кировском мосту Кургана завершены все демонтажные работы, бетонные основания моста подготовлены к бетонированию и готовы к работам по армированию. Частично они уже ведутся.

К примеру, по правой стороне, если двигаться со стороны города, окончен монтаж консольной конструкции, сейчас идёт заливка. По словам главы города Елены Ситниковой, подрядчик идёт с опережением графика.

- Ремонт мостов очень важен для нас. Мостовые конструкции с годами пришли в неудовлетворительное состояние. Мы долго ждали, чтобы попасть в федеральную программу «Мосты и путепроводы», готовили много документов, заявок, чтобы нам одобрили ремонты. Сейчас благодаря поддержке со стороны Губернатора региона Вадима Шумкова и Правительства Курганской области мы попали в эту программу, и рады, что можем ее реализовать. Итогом ремонтов станут качественные и надежные мосты, которые будут служить нам долгие десятилетия. Соглашусь, что эта работа приносит неудобства горожанам. Но, тем не менее, повторюсь, она необходима, - сказала Елена Ситникова.

В пресс-службе администрации города отметили, что в ближайшие годы будет реализован ремонт абсолютно всех мостов и путепроводов, которые расположены на территории города.

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