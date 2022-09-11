Ремонт коллектора по К. Маркса – Кравченко завершат через три недели

Во время работ на самотечном коллекторе диаметром 800 мм по улице К.Маркса на перекрестке с улицей Кравченко в Кургане было выявлено несколько аварийных ситуаций как на водопроводных, так и на канализационных сетях. Это в несколько раз увеличило объем ремонтных мероприятий.

По словам специалистов «Водного союза», канализационная камера на пересечении улиц К.Маркса и Кравченко оказалась полностью разрушенной, восстанавливать её пришлось практически с нуля. Кроме того, при проведении ремонтных работ на водопроводе по К.Маркса произошло три аварийных ситуации. В связи с ветхостью сетей специалистами АО «Водный союз» было принято решение полностью заменить изношенный участок труб, сообщили в пресс-службе администрации города.

Ремонт инженерных сетей позволит обеспечить надежное водоотведение и водоснабжение целого ряда домов, получающих ресурс через эти сети.

В этом году благодаря поддержке губернатора Вадима Шумкова и правительства Курганской области городу удалось привлечь масштабное финансирование на обновление магистральных тепловых сетей, а также сетей водоснабжения и водоотведения. Их ремонт не проводился в Кургане на протяжении десятков лет. За этот период изношенность сетей достигла более 90%.

В связи с продолжением работ по ул.К.Маркса запрет на движение автотранспорта на участке от Савельева до Аргентовского продлили до 4 октября 2022 года.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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