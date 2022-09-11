Ремонт курганских мостов идёт по графику

Глава города Елена Ситникова оценила, как продвигается ремонт курганских мостов.

«Бетонные работы на завершающем этапе, - сообщил представитель строительной компании-подрядчика Михаил Гоцуляк. - К окончанию сентября планируем приступить к монтажным работам: тротуарные плиты, барьерное ограждение. Сложность при проведении строительных работ была в том, что был нескончаемый пешеходный поток. Это мешало работать технике».

Все работы на Некрасовском мосту ведутся с соблюдением графика.Глава города Кургана Елена Ситникова отметила, что срок окончания контракта - 30 октября этого года. «К этому сроку мы его откроем. Установим барьерные ограждения, пешеходные подходы и опоры освещения», - пояснила глава города.

Елена Ситникова предупредила курганцев о том, что мост пока ещё остаётся строительной площадкой, и ходить там небезопасно.

«Все работы по ремонту Некрасовского путепровода ежедневно контролируются сотрудниками администрации города – это визуальный и лабораторный контроль, - пояснил директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков. - Взаимоотношения с подрядчиком налажены. Строители понимают важность возведения этого объекта для горожан и прилагают все усилия для того, чтобы закончить работы в срок».

Основания Кировского моста сейчас уже подготовлены к тому, чтобы начинать их бетонирование и армирование. Несмотря на то, что мост не так велик, объём работ здесь намного больше, по сравнению с Некрасовским, потому что уровень аварийности слишком высок. Завершение работ здесь планируется в июне следующего года. В этом году начнётся подготовка к ремонту Чеховского автомобильного перехода,и далее моста по Бурова-Петрова через Тобол.

Константин Сапунов. Фото автора.

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