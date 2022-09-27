Ремонт сетей на улице Максима Горького подходит к концу

Сложные ремонтные работы по замене инженерных сетей по улице Максима Горького близки к завершению. Сегодня очередное выездное совещание провёл директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев. С ним на совещании присутствовали представители подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания»: исполнительный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев и директор СП «Тепловые сети» Сергей Тарасов.

На участке от улицы Томина до Ленина завершены работы по асфальтированию. В данный момент рабочие приступили к ремонту улицы в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», подготавливают и устанавливают бортовые камни.

От улицы Ленина до улицы Пролетарской и от улицы Пролетарской до улицы Савельева продолжаются работы по обратной засыпке, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

На всех участках проведены гидравлические испытания, обновлённую тепловую сеть пустили под нагрузку. С сегодняшнего дня, с 27 сентября, началось подключение к обновлённой теплосети. Директор ДЖКХ Роман Медведев отметил, что дома и теплопункты, запитанные от отремонтированной теплосети по улице Горького, начали получать ресурс.

Перекрестки улицы Горького с улицами Ленина и Пролетарской открыты для движения транспорта. Благоустройство проезжей части улицы Максима Горького продолжается – работы планируется выполнить в черновом варианте к 5 октября, уточнили в пресс-службе муниципалитета. Благоустройство синхронизируют с ремонтом улиц в рамках нацпроекта «Безопасные качественные работы».

Департамент ЖКХ ежедневно контролирует ход работ по благоустройству на участке теплосети, работы ведутся без выходных. Напомним, решение не ограничиваться точечным ремонтом теплосетей по улице Максима Горького было вызвано сильной изношенностью инженерных сетей. Поскольку аварии, происходившие по улице Горького, доставляли горожанам серьезные неудобства, администрацией города совместно с правительством Курганской области, при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова было принято решение полностью заменить на данной улице изношенные тепловые сети на новые.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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