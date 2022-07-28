Ремонт школ в Каргаполье контролируют единороссы

Каргапольская СОШ имени героя Советского Союза Н.Ф. Махова построена в 1993 году. В рамках капитального ремонта здесь обновят фасад, заменят пол, поменяют систему отопления, а также инженерные коммуникации, полностью обновят пищеблок. Координатор партийного проекта «Культура малой Родины», депутат Курганской областной Думы Максим Харлов оценил ремонт актового зала.

«Хорошая сцена появится для каргапольских школьников. Однако прошу подрядчика обратить внимание: переход-ступенька от сцены в гримерную комнату должна быть невысокой и безопасной», - предложил депутат Харлов.

По словам подрядной организации ремонт здания завершат с опережением сроков.

Члены партии «Единая Россия», представители органов власти, общественности проинспектировали капитальный ремонт одного из зданий Каргапольской специальной (коррекционной) школы-интернат. В учреждении 99 воспитанников с ограниченными возможностями здоровья. Разные виды работ выполняют разные подрядные организации. По словам директора школы Натальи Кашиной возникла проблема с крышей – подрядчик затянул с перекрытием, прошли дожди.

«Как нам пояснили, такой риск предусмотрен контрактом, и подрядчик обязан восстановить ущерб. Сейчас работы ведутся и должны завершиться в срок. А вот фасадные работы проведены слаженно и оперативно. Домик выглядит очень обновленным. В интернате также есть свой огород, пусть не такой большой, но этого достаточно, чтоб получить необходимые навыки ребятам», - рассказал руководитель исполкома партии «Единая Россия» Родион Вяткин.

Директор школы поблагодарила депутата Курганской областной Думы Максима Харлова, который на собственные средства уложил асфальт на прилегающей территории школы.

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