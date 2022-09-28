Ремонт в курганской школе №50 контролирует «Единая Россия»

Капитальный ремонт в школе №50 города Кургана проходит по инициативе партии «Единая Россия» в рамках исполнения народной программы партии. Координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя», депутат городской Думы Анастасия Денисенко контролирует ремонт образовательного учреждения.

«Со второго по четвертый этаж демонтированы старые и залиты новые бетонные полы, завершены черновые штукатурные работы. Помещения четвертого этажа также подготовлены к покраске. Работы по контракту планируется завершить до марта 2023 года. Однако обеспокоенность родителей учеников связана с тем, что капитальный ремонт запланирован и во втором корпусе школы. Начать его будет возможно только по завершении работ в корпусе №1. Поэтому мы попросили подрядчика приложить все усилия для досрочного завершения капремонта и привлечь дополнительно сотрудников для проведения работ», - рассказала Денисенко.

Также закуплена новая мебель для всех учебных классов, оборудование в столовую, спортивный инвентарь. По словам депутата, повторный визит в школу партийный десант нанесет через месяц.

Отметим, в рабочей встрече также приняли участие председатель городского родительского Совета города Кургана Пётр Мищенко, представитель подрядчика - заместитель генерального директора по капитальному строительству ЗАО «Курганстальмост» Виталий Фомин, директор СОШ №50 Михаил Тимофеев, председатель Штаба общественного родительского контроля за капитальным ремонтом Ирина Неустроева, старший инспектор сектора технического обеспечения Департамента социальной политики Администрации города Кургана Яна Попова, директор МКУ города Кургана «Управление капитального строительства» Игорь Минин.

По информации kurgan.er.ru.

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