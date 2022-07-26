Ремонтные работы на М. Горького продолжаются

На ул. Максима Горького провели встречу первый заместитель Главы города Кургана Павел Каргаполов, директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Кургана Роман Медведев, заместитель директора Департамента развития городского хозяйства Сергей Герасименко, заместитель директора Управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Паламин, главный инженер АО «Водный Союз» Яков Арапов.

Согласно администрации города Кургана, сейчас бригады ПАО «Курганская генерирующая компания» продолжают подготовительные работы на участке тепловой сети от улицы Томина до улицы Ленина: вырезают и демонтируют трубы, уже частично демонтировали железобетонные лотки под трубами. Исполнительный директор ПАО «КГК» Александр Прибылев отметил, что взамен старого трубопровода будет проложен новый, с изоляцией из пенополиуретана, который прослужит много лет.

Роман Медведев доложил, что в целях соблюдения сроков выполнения ремонтных работ на объекте Департамент ЖКХ ежедневно контролирует процесс ремонта участка теплосети по улице Максима Горького.

Также Павел Каргаполов смог отметить необходимость контроля сроков, так как по причине ремонта горожане, проживающие в центре, испытывают ограничения горячего водоснабжения.

Напомним, что капитальный ремонт тепловых сетей по улице Максима Горького на участке от улицы Томина до улицы Савельева в этом году стал возможен за счёт выделения субсидии.

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