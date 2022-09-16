Ремонтные работы на теплосетях по улице Горького в Кургане идут без выходных

Бригады подрядной организации ПАО «Курганская генерирующая компания» работают одновременно на трёх участках улицы Максима Горького.

На участке от Томина до улицы Ленина идёт обратная засыпка канала тепловой сети с уплотнением песчаного основания и последующим асфальтированием. Перекрёсток улиц Максима Горького и Ленина открыт для движения транспорта.

На участке от улицы Ленина до улицы Пролетарской также продолжается обратная засыпка канала тепловой сети с уплотнением песчаного основания и последующим асфальтированием. Возобновлено движение транспорта на пересечении улиц Максима Горького и Пролетарской.

На участке от улицы Пролетарской до улицы Савельева продолжается монтаж трубопровода.

Департамент ЖКХ продолжит ежедневно контролировать ход ремонтных работ на участке теплосети по улице Максима Горького. Отметим, ремонтные работы на объекте ведутся без выходных.

Напомним, поскольку изношенность всех инженерных сетей на территории города составляет более 90%, было принято решение не ограничиваться точечным ремонтом теплосетей на улице Максима Горького, а произвести замену трубопровода на значительном участке. Поскольку аварии, происходившие на улице Максима Горького, доставляли горожанам серьёзные неудобства, администрацией города совместно с Правительством Курганской области, при поддержке губернатора региона Вадима Шумкова, было принято решение полностью заменить на данной улице изношенные тепловые сети на новые. Без масштабной замены изношенных инженерных коммуникаций дальнейшее развитие города непредставимо.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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