Репортажи альменевского редактора о «Семье и будущем России» оценили в Москве

Редактор Альменевской районной газеты «Трибуна» Юлия Кондратова собирается на конференцию в Москву. В столицу журналистку пригласили как финалиста Всероссийского конкурса «Семья и будущее России».

В этом году в оргкомитет поступило 428 заявок из 76 регионов, свои работы на суд членов жюри представили 428 журналистов со всей страны. Судьям пришлось непросто. Необходимо было прочесть отсмотреть и оценить 1280 статей, телесюжетов, фильмов, социальных роликов, проектов. Наибольшую активность проявили представители печатных СМИ.

150 финалистов пригласили в Москву в конце октября. В число лидеров вошла Юлия Кондратова, которая на момент отправки заявки работала обозревателем в Издательском Доме «Новый мир». Кстати, Юлия – единственный представитель Курганской области. «Главное – любить то, что ты делаешь и писать каждый материал с душой. Приятно было получить письмо с сообщением о том, что я вошла в число победителей. Отмечу, что выслали его, по счастливой случайности, не мне, а моему коллеге, который тоже принимал участие в конкурсе», - комментирует Юлия Кондратова.

Екатерина Черепанова. Фото автора.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.