Ревизор из ОНФ проверила ЦПКиО города Кургана

Центральный парк культуры и отдыха в городе Кургане – уникальное место, не имеющее аналогов в России. Но его благоустройство нуждается в доработке, в том числе для обеспечения безопасности посетителей. Такой вывод сделала член Центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, которая посетила ЦПКиО. В ходе визита ее сопровождали директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Ирина Саблукова, глава города Кургана Елена Ситникова, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Курганской области, Заслуженный учитель РФ Ольга Баланчук и другие лица.

Курганский ЦПКиО расположен посреди густонаселенных районов. От Центральных парков в других городах его отличает то, что он находится на острове – ЦПКиО огибает река Битёвка. Парк утопает в зелени и является излюбленным местом отдыха курганцев. В нем есть аттракционы, спортивные площадки, всевозможные игровые формы и даже Детская железная дорога. Найти место для проведения досуга здесь может любой желающий. Однако ревизор из Центрального штаба ОНФ сумела отыскать несколько поводов для замечаний.

По ее мнению, по периметру каруселей нужно застелить резиновое покрытие. Скамейки – покрасить и закрепить. Количество туалетов, в том числе оборудованных для инвалидов, необходимо увеличить и установить в разных частях парка. Турники и брусья на воркаут-площадке нуждаются в закреплении.

Кроме того, Светлана Калинина рекомендовала администрации города Кургана обязать предпринимателей благоустраивать территории, которые прилегают к их объектам.

Отчет об устранении замечаний член Центрального штаба ОНФ захотела получить до конца октября.

Николай Волков.

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