Ревматолог Курганской областной больницы Зинаида Добышева рассказала, что привело её в профессию

Ей всего 27 лет. Она как фея – очень красивая, воздушная, нежная. Но ей не до романтики. Она уже знает, как хрупка природа человеческая, и каждый день сталкивается с самой суровой прозой жизни. Зинаида Добышева – врач-ревматолог Курганской областной клинической больницы

Быть там, где нужен

Современные психологи и прочие знатоки людской природы говорят, что человек начинает разбираться в себе более-менее глубоко годам к 30–35. Начинает осознавать истинные свои цели и желания, понимать, как ему хочется прожить отведенное время. Начинает…и понимает, что времени-то, в общем, остается не так уж и много…Однако бывают счастливые исключения. Например, Зинаида Васильевна Добышева. Прекрасное и оригинальное по современным меркам имя досталось ей от бабушки, которая была великолепным человеком. И Зине было 10, когда она поняла, чего хочет.

– Я с детства была натуралистом, очень мне нравилось всё живое, природа, животные, всегда хотелось оберегать, помогать, бездомышей собирала, лечила, – улыбается доктор. – Хотя, в общем-то, никаких предпосылок в семье к моему медицинскому уклону не было. Семья моя рядовая, папа инженер, мама учитель, никакой врачебной династии. А я, можно сказать, была одержима биологией, химией, поэтому с самых юных лет вопроса, кем быть, у меня не возникало. Я сразу знала, что буду врачом, – думаю, по наитию.

Однако «просто знать» мало, профессия – не из простых, если не самая трудная из существующих. Нужна недюжинная воля, способность, разум, в конце концов. И этим Зина не обделена. Ну и со школой повезло: она окончила 57-ю Курганскую гимназию, которая известна своими профильными медицинскими классами.

– В качестве вуза выбрала Омскую медицинскую академию, во-первых, они сюда приезжали, во-вторых, очень много хороших отзывов слышала и о профессуре, и об учебной базе, о том, что там образование высокого уровня, – рассказывает Зинаида. – ЕГЭ сдала хорошо, однако еще заранее решила подстраховаться, взяла целевое направление от областной клинической больницы. Люблю, когда всё надежно. Ну и отрадно было сознавать, что после окончания вуза меня уже будет ждать рабочее место, и не абы где, а в одном из лучших мед-учреждений региона.

– А как же традиционная мечта всех молодых уехать в большой и красивый город? Медики нечасто возвращаются сюда, в провинцию…

– Да, тут я спорить не буду, нечасто. Но я иначе рассуждаю. Пусть город большой и красивый, но что с него, если ты там никому не нужен. Здесь у меня родители. Здесь меня ждали коллеги все эти годы. В столичных городах огромная безжалостная конкуренция, в том числе среди медработников. Попасть в хорошую больницу и набираться опыта – это там очень трудно. А здесь нас пестуют, опекают, учат первоклассные доктора, надо понимать, что медицина без наставничества невозможна. Я очень благодарна моим учителям, ревматологам Веронике Михайловне Найдановой, Елене Геннадьевне Носовой, они помогали мне и во время практики, и в ординатуре, и сейчас консультируют, учат.

«Тёмная лошадка»

– Почему вы выбрали такое направление – ревматология? Скажем так, не самое популярное.

– Да, соглашусь, что не самое популярное, но зато очень интересное и не до конца понятное. Сам термин «ревматология» происходит от двух греческих слов, одно значит «поток, река», другое, логос, – изучение. Ревматологи занимаются лечением заболеваний соединительной ткани и суставов. А поскольку соединительная ткань есть везде, по всему организму, то это направление тесно связано со всеми другими. Ревматологию еще называют «темной лошадкой» медицины, поскольку зачастую невозможно определить этиологию, причины возникновения например, аутоиммунных заболеваний, таких как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия. А заболевания эти тяжелые, требуют пожизненного лечения и наблюдения. Заболевания редкие, в сравнении с такими, как сахарный диабет, гипертония, но в нашей области ими, к сожалению, болеет немало.

– Вы работаете в ревматокардиологическом отделении. Получается, что ваша специальность связана еще и с болезнями сердца.

– В человеческом организме вообще всё связано. Да, мы компенсируем пороки, сердечную недостаточность, встречаются ревматологические поражения сердца, например бактериологический эндокардит, это когда происходит бактериальное поражение створов клапанов сердца.

– Инфекция в сердце? Такое возможно?

– К сожалению. Скажем, есть недолеченный кариозный зуб или инфекционный тонзиллит, болезнь запущена, и инфекция «зацепляется» уже за другое место в организме. И тяжелый сердечный недуг может возникнуть из-за очага инфекции. Поэтому нужно следить за здоровьем очень тщательно, вовремя проходить профилактические осмотры.

– Говорят, врач учится всю жизнь…

– Так и есть, по большому счету. После вуза специалисты выходят с дипломом врача общей практики, имеют право вести прием в поликлинике, работать терапевтом. В стационаре без специализации уже не могут работать. Я два года училась в терапевтической ординатуре, а затем еще прошла специализацию по ревматологии, по пульмонологии, там тоже есть точки соприкосновения.

Один рецепт для всех

– Вы уже осознали все плюсы и минусы вашей профессии?

– Да, хотя опыт совсем небольшой у меня, я всего два года работаю в больнице, но этого достаточно, чтобы я поняла, что сделала правильный выбор. Нисколько не жалею и благодарна судьбе за то, что работаю именно здесь. Самое большое счастье для нас – когда пациент уходит на своих ногах и с улыбкой. Это значит, что мы свое дело сделали и сохранили жизнь и здоровье еще одному человеку. К сожалению, бывает, что, несмотря на все усилия, люди уходят из жизни. Тогда очень тяжело, не скрою.

Хорошей школой стала пандемия. Нас, начинающих, тоже пригласили работать в коронавирусных отделениях. Никто не заставлял, все было по желанию, и я подумала: почему бы нет? Конечно, о практике по ревматологии там пришлось на время позабыть, но это колоссальный клинический опыт.

Слава богу, сейчас пандемия отступила. Но в нашей среде нет уверенности в том, что она не вернется. Врачи все вакцинированы, я недавно прошла ревакцинацию и всем советую привиться. Слишком тяжело всё это было, когда привозят пациента, он на ногах, разговаривает, улыбается, а через день уже в реанимации на искусственной вентиляции легких.

И молодые умирали

– Как сохранить себя, свою психику, особенно докторам-женщинам, видя ежедневно боль и страдания?

– Не зацикливаться, не принимать всё на себя, только так. Иначе и сам долго не проживешь, и никому не поможешь. Подходить ко всем проблемам рационально. И делать то, что должен делать. Пациент приходит к тебе растерянный, подавленный, твоя задача – помочь, а не страдать вместе с ним. Собрать весь анамнез, изучить, правильный диагноз поставить. Иногда переживаю – опыта не хватает. Выручают старшие коллеги. Ну и, конечно, самому себя поддерживать, мне лично помогает пробежка, зимой хожу в спортзал, встречи с друзьями – тоже отдушина. Котик у меня есть, спасёныш. Хочу еще одного, но времени нет. Помогаю приютам для животных иногда, это тоже радость дает душе и отдохновение.

– Зина, как жить нам, простым смертным, чтобы не сталкиваться с ревматологией?

– Никто не застрахован, к сожалению, от болезней, и повторюсь, что причины тех заболеваний, на которых я специализируюсь, во многом мировому врачебному сообществу пока непонятны. Поэтому и сказать трудно, как от них уберечься. Им подвержены и молодые, и даже дети. Но точно могу сказать, что образ жизни влияет на состояние организма, на старение. Больше двигаться, меньше есть, избегать стрессов, избегать прямых солнечных лучей, постараться жить в гармонии с миром и помогать другим – вот, пожалуй, универсальный рецепт.

Беседовала Анна Лимонова. Фото предоставлено героиней материала.

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