Рейсы из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург в следующем году поддержат субсидиями

Федеральное агентство воздушного транспорта поддержало инициативу губернатора Вадима Шумкова по сохранению в 2023 году субсидированных авиарейсов из Кургана в Сургут, Сочи и Санкт-Петербург. По информации регионального департамента экономического развития, для организации авиасообщения по этим направлениям будет привлечено субсидирование из федерального бюджета для организаций воздушного транспорта.

Рейсы Курган – Сургут в 2023 году останутся круглогодичными. Однако перелеты из Кургана в Сочи и Санкт-Петербург будут осуществляться с января по апрель и с октября по январь, летом могут включить по этим направлениям и коммерческие авиаперевозки.

На рейсах до Санкт-Петербурга и Сочи максимальная стоимость билета составит 10 тысяч 760 рублей, до Сургута – 4 тысячи 674 рубля. Сбор за выписку авиабилетов начисляется отдельно.

Авиакомпания может рассчитать минимальные тарифы, которые будут зависеть от количества доступных мест для продажи на конкретную дату и от сезонности.

В правительстве области считают, что авиарейсы в Сочи, Санкт-Петербург, Сургут пользуются большим спросом у жителей Курганской области.

«Сохранение субсидированных рейсов позволит сохранить их доступность для части зауральцев.По поручению губернатора мы также продолжаем работу по другим маршрутам, продолжается и реконструкция курганского аэропорта», - отметил директор департамента экономического развития Курганской области Владимир Ковалёв.

Сейчас из Курганского аэропорта осуществляются авиарейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Сургут, Новый Уренгой.

Фото Николая Пушилина.

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