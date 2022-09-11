Рейтинг «TOP-50 HR» продлевает прием заявок!

«Мы получили множество отзывов от специалистов, которые хотели бы подать заявку, но многие только сейчас возвращаются из отпусков, поэтому по просьбе участников дирекция рейтинга приняла решение продлить срок приема кейсов», - отметила исполнительный продюсер Оргкомитета рейтинга Надежда Селиванова.

Церемония награждения лучших специалистов по персоналу состоится в финале URAL HR-FORUM, который состоится в День HR-специалиста – 21 сентября – в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

Рейтинг «TOP-50 HR» - одна из инициатив по развитию российского бизнеса, которая реализуется в рамках соглашения, подписанного на Иннопроме-2022 Уральской Торгово-Промышленной Палатой, Свердловским областным Союзом промышленников и предпринимателей и коммуникационным агентством «BeBrandAdvent».

Рейтинг включает 7 ключевых номинаций: «Подбор персонала (рекрутинг)», «Оценка и аттестация персонала», «Развитие и обучение персонала», «Экономика труда (организация и оплата труда)», «Корпоративная социальная политика и ESG повестка», «Стратегическое управление персоналом (HRD, HRBP, HRG)», «Кадровый документооборот».

Критерии оценки - экономическая эффективность результатов (числовые показатели в %), актуальность проблематики (соответствие стратегическим целям компании), социальный эффект, технологичность и возможность тиражирования опыта.

В экспертное жюри войдут Генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия / WorldskillsRussia)» Роберт Уразов, эксперт по корпоративному well-being, главный редактор и основатель Журнала «Льготы и Бенефиты» Станислав Нагерняк, глава оргкомитета премии InterComm, президент коммуникационной группы «Медиа Лайн» Лариса Рудакова, вице-президент Уральской ТПП Даниил Мазуровский, исполнительный Вице-президент СОСПП Татьяна Кансафарова, президент СРОО «АРС УЧР» и заведующий кафедрой экономики труда и ﻿управления персоналом УрГЭУ Светлана Долженко, председатель СПК в ﻿области управления персоналом Алла Вучкович, генеральный директор института профессионального кадровика Валентина Митрофанова, ректор АНО «МИМОП», д.э.н., к.ф.н, заместитель председателя Комитета ТПП РФ по содействию профессиональному и бизнес-образованию Анна Палагина, исполнительный директор «BeBrandAdvent» Мария Абрахимова и собственник кадрового агентства «Ценные люди», автор телеграмм-канала «Заметки опытного HR» Анна Рассомахина.

Заявиться в рейтинг может HR-руководитель или HR-специалист, работающий в российской компании. Для этого до 10 сентября нужно заполнить анкету на сайте URAL HR-FORUM в разделе «Top-50».

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О форуме

Ural HR-Forum – форум для специалистов по управлению персоналом, топ-менеджеров и маркетологов – состоится 21 сентября, в день профессионального праздника HR-специалистов, в конгресс-холле «Екатеринбург-ЭКСПО»: 3000 HR-специалистов более чем из 15 регионов страны обсудят актуальные вопросы управления командами российского бизнеса.

Организаторы Ural HR-Forum – коммуникационное агентство «BeBrandAdvent» и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Форум проводится при поддержке Уральской торгово-промышленной палаты, Ассоциации руководителей и специалистов по управлению человеческими ресурсами, Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей, Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области.

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