Режиссёра из Кургана Михаил Кукушкин покажет в Юговке «Историю болезни»

В Юговке 7 октября пройдёт показ короткометражного художественного фильма «История болезни». Картину представит сам режиссёр, наш земляк Михаил Кукушкин. Сценарий написан профессиональным врачом, кандидатом медицинских наук Татьяной Кравцовой.

По сюжету фильма в конце восьмидесятых в больницу привозят пожилого мужчину с камнем в почках, у которого были инфаркты и недавний инсульт. Нужна операция. Но шансы пережить её малы. Молодой хирург Нина решает провести операцию, несмотря на то, что её коллеги настаивают взять отказ пациента от операции. Ведь он все равно умрет, так хоть не по вине лечащих врачей. Огромный риск, скептически настроенные коллеги, минимальные шансы на успех и угроза оставить пятно на репутации или искренняя вера пациента, надеющегося на лучшее?

Как говорят авторы фильма, они хотят открыть дискуссию о врачебной этике. О том, как порой трудно сделать выбор между спокойной жизнью и борьбой за жизнь человека, когда спасать людей – твоя профессия. Поделиться своим мнением о фильме с режиссёром Михаилом Кукушкиным сможет любой желающий. После просмотра картины будет обсуждение.

Фильм «История болезни» получил не только положительные отзывы, но и первые награды. На фестивале «Амурская осень» актриса Александра Власова, исполнившая роль Нины, получила приз в номинации «Лучшая женская роль».

Поклонников творчества Михаила Кукушкина ждут в Юговке 7 октября в 16:30 часов. Возрастные ограничения: 16+.

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