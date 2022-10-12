Риваль Якупов решил вернуться из мегаполиса в курганское село

Через несколько дней герой нашей публикации отпразднует свое 26-летие. И все эти годы, Ривалю Якупову думал о селе. Еще в детстве вместе с родителями он переехал из Альменевского района в Челябинск. Там и в детский сад пошел, и школу заканчивал. И высшее образование получил в Челябинском государственном университете.

Но с мечтой жить «на земле» и заниматься сельским хозяйством не расставался. Все каникулы проводил в родном Озёрном у бабушки с дедушкой. Да и когда вырос, на выходные и в отпуск неизменно устремлялся туда.

- Когда приезжал - помогал по хозяйству, у меня бабушка с дедушкой всегда и коров держали, и овец, и лошадей. Потом и брату стал помогать, - рассказал Риваль.

- В городе очень скучно – работа - дом, утром ушел на работу, вечером пришел... да и экология плохая. А у нас в селе воздух такой! Надышаться не могу, - поделился он.

Сейчас Риваль уволился с прежней работы в городе и готовится к переезду. О том, что приступит к реализации своих сельскохозяйственных планов, знал уже летом, вместе с братом заготовил для будущего поголовья КРС сено.

В этом году Якупов подал заявку на получение гранта в департамент АПК на развитие мясного животноводства. Написал бизнес-план, прошел тестирование и ... выиграл конкурс.

- Я в любом случае хотел начинать эту работу, только денег не хватало на технику и для покупки нетелей, - рассказывает Риваль, - поэтому я очень рад получению гранта. Трактор куплю – радуется он.

Кроме техники молодой фермер посчитал, что сможет приобрести 16 голов КРС, помещение для них уже готово.

В село Риваль отправится не один. Его любимая девушка Анастасия удивилась, когда узнала о таких переменах в местожительстве и работе, но поддержала своего избранника. Вместе они ездили в департамент АПК на защиту проекта, вместе отправятся создавать и развивать собственное крестьянско-фермерское хозяйство.

Мы желаем молодым ребятам удачи в их начинаниях . Пусть все их мечты сбываются!

Юлия Кондратова. Фото предоставлено героем публикации.

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