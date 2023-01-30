Родителей предотвратившей пожар юной Вари поблагодарили МЧС и глава Половинского округа

Родителям Вари - Игорю и Татьяне Аракчеевым – вручили благодарственное письмо за достойное воспитание дочери, а самой девочке – сладости и игрушку.

Напомним, 30 декабря маленькая жительница села Байдары Варя Аракчеева в окно заметила огонь на соседнем подворье и рассказала о нем родителям. «Варины внимательность и разговорчивость спасли односельчан от беды. Грамотно повел себя папа девочки, а затем и пожарные Байдаров и соседних МППО. Пожар был потушен, не дав уничтожить дом, в котором живут мама с дочерью», - рассказал глава Половинского округа Вадим Меньщиков в соцсети «Вконтакте».

Накануне в гости к семье юной героини глава округа приехал вместе с Сергеем Журавлевым, начальником 6 отряда Федеральной противопожарной службы по Курганской области.

Вадим Меньщиков добавил, что так маленькая Варенька стала большим молодцом, пожелал девочке здоровья.

Фото со страницы Вадима Меньщикова в соцсети «Вконтакте».

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.