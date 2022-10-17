Родители контролируют ремонт в школах Кургана и следят за безопасностью детей

В Кургане представители родительских комитетов и советов встретились, чтобы обсудить главные вопросы процесса обучения. С новостями с IX Общероссийского родительского собрания приехал руководитель Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев. Он передал слова Министра просвещения Сергея Кравцовао том, что и родители, и педагоги должны участвовать в формировании личности ребёнка. Также необходимо развивать информационную среду, улучшать качество образования и формировать хорошую организацию учебного процесса и патриотического воспитания в школах.

Родителей сегодня интересует безопасность детей, качество питания и состояние школы. На этом и заострили внимание на собрании. Алексей Гусев отметил, что теперь родители контролируют ремонт и строительство школ – они понимают, что, как и зачем происходит. «Родительский контроль – это не подмена органов контроля и надзора. Это способ вовлечения нас, родителей, в жизнедеятельность школы. Важно обсуждение того, как сделать комфортно, как сделать развитие наших детей более гармоничным», - прокомментировал руководитель Национальной родительской ассоциации.

Алексей Гусев отметил, что в анкетах, которые заполняют родители на таких масштабных собраниях, они пишут, что проблема безопасности в их школах решена. Однако после так называемых колумбайнов(запрещённое в России движение) родительские комитеты и советы начинают больше задумываться о том, как охраняют их детей. «Бдительность терять нельзя», - прокомментировал Алексей Гусев. На собрании родители и приглашенные спикеры обсудили, что должно быть в школах для безопасности: хорошие системы видеонаблюдения, система сигнализации, с помощью которой можно вызвать специализированных людей во избежание терактов в школе. Конечно, не стоит забывать и о базовой безопасности – запасные выходы, проверка детей в школах, проведение регулярных учебных тревог для того, чтобы дети знали о действиях в случае опасной ситуации, а перед этим преподать им теорию.

О таком примере рассказали студенты Курганского государственного университета. В конце прошлой недели в корпусах КГУ прошла учебная тревога, о которой не предупреждали (как это обычно бывает). Студенты вместе с преподавателями вышли на улицу для отработки необходимых действий в случае аварийной ситуации. В школах такое проходит нерегулярно. Однако нельзя забывать – это тоже относится к безопасности детей. Родители могут участвовать в подготовке ребят к таким ситуациям – можно объяснить, что делать в случае пожарной тревоги.

В Курганской области также действуют консультационные центры для родителей. Новый открыт на базе Шадринского государственного университета. С понедельника по субботу с 10 утра до 8 вечера можно прийти или позвонить по телефону 8(908)837-35-15. В Кургане можно обратиться в Центр помощи детям. Специалисты могут проконсультировать родителей и педагогов в том числе и по телефону 8(3522)44-98-58.

Анастасия Пережегина. Фото автора.

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