Рок-группа «Атлас» выступит в Юговке

Участником проекта «Квартирник в Юговке» 17 июня станет рок-группа «Атлас».

Юговка продолжает представлять своим друзьям самых интересных и талантливых людей нашего региона. Многие курганцы знают лидера «Атласа» Владимира Брюхова по сольным выступлениям на фестивале «Арт-арена», участию в проекте «Музыкальный ипподром» и другим творческим праздникам. Сочинять песни Владимир начал ещё в детстве, но собрать единомышленников для того, чтобы выступать группой, удалось недавно. Сегодня коллектив выступает на всех площадках города и активно участвует в проекте «Квартирник45». Творчество «Атласа» - это лёгкая музыка с красивыми мелодиями и стихами, наполненными сложным сплетением смыслов. Под музыкальные композиции курганской группы можно и отдохнуть, и, в то же время, задуматься, пофилософствовать о жизни. Напоминаем: «Квартирник в Юговке» предполагает свободный формат общения, вместе с исполнением песен музыканты готовы отвечать не вопросы ведущего, зрителей и интернет-пользователей.

Вход свободный!

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