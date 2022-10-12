Роман Медведев лично проверил дома, где нет отопления

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев вместе со специалистами муниципального жилищного контроля вечером 11 октября посетил ряд домов, где завоздушены стояки, и нет отопления.

Дом по улице Володарского, 37 на момент визита руководителя департамента не получал теплоноситель из-за порыва на вводе в жилое здание. Вчера проводились сварочные работы, после чего должны были запустить теплоноситель.

Работы ведутся и по улице Орлова, 7. Бригады структурного подразделения «Тепловые сети» выявляют порыв на трубопроводе.

Ресурс получали более 1800 жилых зданий. Как отметил Роман Медведев, выезды по обращениям граждан продолжатся, пока отопление во всех домах не будет запущено.

В пресс-службе администрации города отметили, что обращения по отсутствию отопления по-прежнему можно направлять на электронную почту: dialog@kurgan-city.ru. Для того чтобы специалисты департамента ЖКХ могли связаться с заявителем, необходимо указывать контактный телефон. Также сообщения можно направлять в мессенджерах Telegram и WhatsApp по номеру телефона +7 982 420-83-32.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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