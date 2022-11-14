Роман Медведев лично встретится с коммунальщиками, которые плохо убирают дворовые территории

Представители департамента ЖКХ, АТИ, Общероссийского народного фронта и управкомпаний сегодня, 14 ноября, выехали с проверкой по адресам, на которые жители Кургана жаловались в социальных сетях.

Во дворе дома № 60 по улице Бурова-Петрова не убраны опавшая листва и мусор, требуется замена деформированного ограждения. Игровое оборудование устарело, изношено или деформировано и не соответствует современным техническим нормам. Спортивный корт нуждается в ремонте.

Жители дома № 110 по улице Гоголя обратились в свою управляющую компанию с просьбой заменить деформированные лавочки. Многие из них со временем пришли в негодность. Во дворе дома № 116а необходимо убрать кирпичи с газона. Управляющей компании, обслуживающей двор дома № 122, предписано демонтировать старую железную лавочку и деформированные ограждения на детской площадке.

На придомовой территории дома № 145 по улице Карла Маркса обнаружены кирпичи, камни, доски, бордюры не очищаются от грязи, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана Роман Медведев рассказал, что по результатам рейда управкомпаниям дается два-три дня на устранение выявленных нарушений. Затем будет организован повторный рейд, после чего управляющие компании, не устранившие нарушения, привлекут к административной ответственности. По словам Романа Медведева, все руководители городских управляющих компаний в ближайшие дни в индивидуальном порядке будут приглашаться на заседания, темой которых станет ежедневная уборка вверенных управляющим организациям территорий.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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