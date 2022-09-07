Роман Медведев обратил внимание подрядчиков на своевременный вывоз мусора

Работы по ремонту фасадов ведутся на пяти домах Кургана.

К примеру, ремонт фасада дома № 87 по улице Гоголя уже завершён в полном объёме. Также на финальной стадии – ремонт фасада дома № 66 по улице Пролетарской, сейчас подрядчик устраняет мелкие недочёты. На фасаде дома № 37 по улице Гоголя продолжаются ремонтные работы со стороны дворовой территории.

Подрядная организация, проводившая ремонт фасада дома № 87 по улице Гоголя, приступила к работе на следующем объекте – доме № 42А по улице Куйбышева, сообщили в пресс-службе администрации города. Здесь установлены строительные леса, ведутся работы по расчистке фасада. Также рабочие приступили к штукатурным работам.

Значительный процент ремонтных работ выполнен и по улице Советской, 37.

На фасаде дома № 24 по улице Ленина продолжается ремонт. Этот же подрядчик приступил к подготовительным работам на фасаде дома № 64 по улице Пролетарской.

Директор департамента ЖКХ Роман Медведев подчеркнул, что к некоторым подрядчикам есть ряд замечаний. Например, где-то не вывезен строительный мусор, а где-то осталось исправить мелкие недочеты. Подрядчикам указано устранить все имеющиеся замечания в ближайшее время.

Фото с сайта администрации города Кургана.