Роман Медведев объяснил, зачем в Кургане меняют водоразборные колонки

В Кургане в этом году установят 50 новых водоразборных колонок.

На сегодняшний день готовы восемь из них: две в Восточном микрорайоне (ул. Макаренко, 96 и ул. Гайдара,60), 4 - в Глинках (ул. Советская,16, ул. Советская, 47, ул. Новая, 21, ул. Новая, 63) и две в Рябково (ул. С.Юлаева, 12, ул. С.Юлаева, 56).

«Всего в городе 309 водоразборных колонок. Замена водоразборных колонок на новые, незамерзающие в зимний период, необходима, в первую очередь, чтобы граждане могли в любое время года иметь свободный доступ к водопроводной воде. В последующие годы работы по замене колонок на новые, с подогревом, будет продолжена», - сообщил директор департамента ЖКХ Роман Медведев.

Напомним, что в 2021 в областном центре заменили 50 колонок. В пресс-службе администрации города отметили, что работы по установке колонок с подогревом выполняет АО «Водный Союз». По словам главного инженера компании Якова Арапова, по итогам прошлого года колонки зарекомендовали себя хорошо.

Контроль за работой по замене колонок на новые с подогревом осуществляет Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Кургана. При поддержке губернатора и правительства области ведётся масштабный объём работ в разных сферах. Одно из направлений, где с прошлого года начались изменения, - модернизация колонок.

Фото с сайта администрации города Кургана.

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