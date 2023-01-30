Роман Медведев ответил на вопросы курганцев по уборке снега во дворах и недостаточно тёплым батареям

Руководство города Кургана контролирует работу управляющих компаний. В течение двух часов директор департамента ЖКХ Роман Медведев отвечал на вопросы граждан во время «горячей линии». К участию также были приглашены руководители структурного подразделения «Тепловые сети» Курганской генерирующей компании, Административно-технической инспекции и МУП «Прометей», сообщила пресс-служба администрации города Кургана.

За время работы «горячей линии» поступило около 30 звонков, большая часть которых касалась регулировки систем отопления. К примеру, о некомфортной температуре в квартирах заявили жители дома № 1 во 2-м микрорайоне жилого массива Заозерный, дома № 157 по улице Куйбышева, дома № 79 по улице Бурова-Петрова, дома № 56 по улице Радионова. Директор Тепловых сетей Евгений Филимонов пояснил, что все поступившие обращения взяты на контроль и будут отработаны вместе с департаментом ЖКХ и властями города.

На уборку дворов пожаловались жители дома № 99А по улице Пугачева. Они рассказали, что наледь и снег своевременно не убираются.

Роман Медведев подчеркнул, что по всем обращениям будет проведена работа с выездом на места.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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