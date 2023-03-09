Роман Медведев пообещал курганцам разобраться со снегом во дворах и грязью в подъездах

Курганцы пожаловались директору департамента ЖКХ Роману Медведеву на колейность, снег во дворах, грязь в подъездах.

Роман Медведев отметил, что работа управляющей организации «Новая Волна Курган» взята на особый контроль, поскольку от жителей, которых не устраивает качество обслуживания, в департамент поступает много обращений.

Курганцы могут сменить управляющую компанию, если их не устраивает ее работа, а специалисты ДЖКХ со своей стороны окажут им всю необходимую консультационную помощь, если потребуется.

Горожане задавали вопросы по температурному режиму в квартирах. Жительница одного из домов по улице Калинина рассказала, что в доме установлены индивидуальные счетчики на тепло, однако стоимость услуги за отопление начисляется по общим нормативам. А в одном из домов Карчевской рощи в связи с регулировкой отопления с потеплением на улице становится холоднее в квартирах.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, все поступившие в ходе «горячей линии» звонки специалистами департамента будут отработаны в ближайшее время.

Фото Николая Пушилина.

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