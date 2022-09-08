Роман Медведев поручил подрядчикам ускорить темпы работ по улице Горького

Директор Департамента ЖКХ Роман Медведев поручил подрядчикам ускорить темпы работ и синхронизировать действия всех участников, задействованных в капитальном ремонте теплосетей на улице М.Горького.

Сейчас ведётся полная замена сетей, а после – восстановление нарушенного дорожного полотна.

На участке от Томина в сторону Володарского уже укладывают щебень. Сейчас рабочие выравнивают основание, а затем приступят к укладке чернового асфальта, сообщили в пресс-службе администрации города. На участке от Володарского в сторону Комсомольской производят обратную засыпку траншеи песком. На участке от Комсомольской в сторону улицы Ленина продолжают гидроизоляцию лотков.

К обратной засыпке приступили и на пересечении улиц Ленина и М.Горького. На сегодняшний день главная задача – как можно быстрее выполнить работы и открыть движение по улице Ленина.

От Ленина в сторону Пролетарской продолжается монтаж труб. Также здесь подготовлены лотки для укладки. На участке от Пролетарской в сторону Савельева рабочие продолжают монтаж нижних лотков.

Контроль за производством капитальных работ по замене теплосетей на объекте будет продолжен.

Фото с сайта администрации города Кургана.