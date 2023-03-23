Роман Медведев поручил управкомпаниям убрать снег и наледь из дворов

енсионер, проживающий в доме № 9 по улице Алексеева в Кургане, во время «горячей линии» пожаловался в департамент ЖКХ на то, что управляющая организация «Новая Волна Курган» на протяжении длительного времени не проводила уборку придомовой территории от снега и наледи.

Руководитель ведомства Роман Медведев лично поехал оценить ситуацию. Он отметил, что тротуары, междворовой проезд, подходы к подъездам были не очищены от снега и наледи, наледь была и на крыльце. Роман Медведев поставил руководству управляющей организации задачу – в ближайшие пару дней привести придомовую территорию в порядок, в том числе провести механизированную уборку проезда, а также очистить от наледи подходы к подъездам и тротуары.

Участники выезда также побывали в одном из домов по улице К. Маркса, где жители пожаловались на отсутствие уборки в подъездах, сообщили в пресс-службе администрации города Кургана. По поручению директора ДЖКХ управкомпания «Новая Волна Курган» в ближайшие день-два проведет уборку придомовой территории и подъездов от мусора, а также в ближайшие восемь дней вывезет с придомовой территории снег.

Роман Медведев встретился с жителями дома № 31 по улице Некрасова, где обсудил вопросы, связанные с проведением капитального ремонта и работой УК.

Фото с сайта администрации города Кургана.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и в телеграм-канале.