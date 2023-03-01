Роман Медведев потребовал от курганских коммунальщиков графики уборки снега во дворах

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Роман Медведев на оперативном штабе с руководителями УК поставил коммунальщикам задачу по качественной уборке дворовых и междворовых проездов.

«В последующие дни в Кургане вновь ожидаются осадки. Кроме того, в течение суток температура будет меняться с плюса на минус, в связи с чем возможно образование гололеда. Прошу вас отнестись к вопросам уборки максимально серьезно – своевременно убирать и вывозить снег с придомовых территорий, расчищать междворовые проезды, посыпать пешеходные дорожки и подходы к подъездам противогололедными реагентами», - сказал он.

В пресс-службе администрации города сообщили, что по поручению директора ДЖКХ управляющие компании также предоставляют в департамент графики уборки на обслуживаемых территориях.

Фото пресс-службы администрации города Кургана.

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