Роман Некрасов: «Для Минсельхоза регион остается важной аграрной территорией»

Сегодня на полях КФХ Анатолия Невзорова в селе Введенском Кетовского района прошло самое значимое для аграриев всего УрФО событие - восьмая окружная выставка-форум «День Уральского поля-2022». Новинки своей сельхозтехники продемонстрировали производители УрФО, соседних регионов и даже соседних стран.

Выставку посетил заместитель директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства РФ Роман Некрасов. Он ознакомился с экспозицией, пообщался с людьми, выслушал основные вопросы и чаяния к федеральным органам власти.

«По своим масштабам, по своему наполнению выставка заслуживает всяческого уважения. Для министерства сельского хозяйства РФ Курган остается очень важной аграрной территорией. И есть хорошие заделы, потому что региональные органы власти во главе с командой губернатора уже реализовали многие проекты по развитию сельского хозяйства, как в отрасли растениеводства, так и в области животноводства. Мы видим большие перспективы и серьезный потенциал для развития АПК на этих территориях. Благодарю областное правительство за ту работу, которая проводится с аграриями и организациями, которые формируют инфраструктуру и экосистему АПК региона», - подчеркнул Роман Некрасов.

Почти вся представленная на выставке техника отечественного производства. Свою продукцию представили около 100 производителей из 30 регионов. На зауральском поле можно было познакомиться со 150 единицами техники.

«На выставку приехало более полутора тысяч участников. Это говорит о заинтересованности сельхозтоваропроизводителей, производителей техники, удобрений и химикатов. Здесь разнообразное оборудование для животноводства и прочих отраслей. За три года работы губернатора и его команды у нас реализовано более 400 инвестиционных проектов, создано более тысячи новых рабочих мест в АПК, введено в оборот более 130 тысяч гектар пашни. Вся эта работа говорит именно о комплексном подходе развития АПК. Также свои плоды дает слаженная работа с Минсельхозом. Сегодняшнее мероприятие, безусловно, даст толчок для дальнейшего развития», - отметил заместитель губернатора Курганской области по экономике Владимир Архипов.

В рамках деловой программы состоялся форум «Зерно России через призму международной обстановки», на котором участники обсудили вопросы конкурентоспособности и логистики российского зерна на мировом и внутреннем рынке, внедрение искусственного интеллекта в АПК, сервисного сопровождения и ремонта техники в текущих условиях, вопросы поставки запчастей и оборудования, импортозамещающие решения, и участие государства в решении вопроса обновления машинно-тракторного парка российских аграриев.

Закрытием выставки стали соревнования по силовому экстриму «Сельский богатырь».

Василий Малухин.

Фото Николая Пушилина.

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